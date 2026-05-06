Kota: सरकारी अस्पताल में 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत, हाल जानने पहुंचे विधायक लिफ्ट में फंसे

वहीं दूसरी तरफ बुधवार को कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। उन्होंने स्वीकार किया कि मामले में कहीं न कहीं चूक हुई है और इसकी जांच कराई जा रही है। वार्ड से लौटते समय विधायक हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। अस्पताल प्रशासन ने भी जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसमें सर्जन, एनेस्थीसिया, गायनिक, फिजिशियन और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। इधर, कांग्रेस नेता राखी गौतम ने भी अस्पताल पहुंचकर घटना पर नाराजगी जताई और इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।