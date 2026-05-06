Rajasthan News: रावतभाटा को मिली बड़ी सौगात, बनेगा 37 करोड़ 23 लाख का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोद कुमार मल्होत्रा के अनुसार, इस परियोजना के तहत मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के जवाहर सागर अभयारण्य क्षेत्र के कोर गांवों के पुनर्वास के लिए नगर पालिका को 83 लाख रुपए जमा कराने होंगे। साथ ही, 14 शर्तों का पालन करते हुए हर वर्ष अनुपालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। विशेष बात यह है कि संरक्षित क्षेत्र से किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे।