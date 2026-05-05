Kota Murder: रिटायर्ड फौजी की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ऐसे की थी हत्या

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दीपिका के देवेश के साथ अवैध संबंध थे । पति इस रिश्ते में बाधा बन रहा था, जिसके चलते उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। दोनों के बच्चे भी है । जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया है । वहीं मां को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है । हत्या के बाद आरोपियों ने जल्द अंतिम संस्कार की तैयारी कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की लेकिन मृतक के पिता की आशंका और पुलिस की सतर्कता से मामला उजागर हो गया ।