कोटा कलक्टर की ऑफिशियल ई-मेल पर मिली सीकर कलक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनिल सिंघल ने बताया कि जिला कलक्टर पीयूष समारिया के ऑफिशियल ई-मेल आइडी पर सीसी में आया ई-मेल तमिल और हिन्दी भाषा में लिखा था। इसे पुलिस को भेजा गया, इसमें सीकर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस पर कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां तुरंत जिला कलक्टर कार्यालय पहुंची और आनन-फानन में जिला कलक्टर परिसर खाली करवाया गया। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने चैम्बर से बाहर निकल आए। इसके बाद जिला कलक्टर कार्यालय के एक-एक कक्ष में पुलिस जवान, बम खोजी दस्ता टीम और डॉग स्क्वायड टीम ने जांच शुरू कर दी। मामले की जांच पुलिस विभाग की साइबर सेल कर रही है।