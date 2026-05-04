पत्नी ने पीहर जाने की जिद की तो पति ने मार डाला, जयपुर से शव को 250KM दूर कोटा लाया, हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Husband Killed Wife Over Family Dispute: जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 22 अप्रेल को हुई महिला की संदिग्ध अवस्था मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेडिकल जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि महिला की मौत दम घुटने से हुई थी। गले पर दबाव और घोंटने के स्पष्ट निशान मिलने के बाद मामला हत्या का साबित हुआ।