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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, गेहूं में मंदी

लहसुन की लगभग 12,000 कट्टे आवक रही। इसके भाव 2,500 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जिनमें करीब 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई। खाद्य तेलों में आंशिक उतार-चढ़ाव देखा गया।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 06, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 1,50,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 50 रुपये, सरसों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही, जबकि गेहूं 20 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की लगभग 12,000 कट्टे आवक रही। इसके भाव 2,500 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जिनमें करीब 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई। खाद्य तेलों में आंशिक उतार-चढ़ाव देखा गया।

मंडी भाव (रुपये प्रति क्विंटल)

जिंसन्यूनतम भावअधिकतम भाव
गेहूं (नया मिल लस्टर)24502480
गेहूं (एवरेज टुकड़ी)25002550
गेहूं (बेस्ट टुकड़ी)25502650
धान सुगंधा28003701
धान (1509)34004100
धान (1847)32004101
धान (1718-1885)42004550
धान (पूसा-1)30004000
धान (1401-1886)41004250
धान दागी15003600
सोयाबीन56006450
सोयाबीन (बीज क्वालिटी)65006550
सरसों64007201
अलसी80009050
ज्वार शंकर17002300
ज्वार सफेद28005000
बाजरा18002050
मक्का लाल14001850
मक्का सफेद16002200
जौ (नया)21002450
तिल्ली70008500
मैथी (नई)58006650
धनिया बादामी1100011200
धनिया ईगल1150012000
धनिया रंगदार1300015000
मूंग60007400
उड़द45007600
चना देशी48005250
चना नया51005150
चना पेप्सी51005251
चना डंकी (पुराना)40004600
चना काबुली55006700

खाद्य तेल (15 किलो टिन में भाव)

तेलभाव (₹)
सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून)2680
चंबल2645
सदाबहार2510
लोकल रिफाइंड2370
दीप ज्योति2530
सरसों स्वास्तिक2610
अलसी तेल2540

मूंगफली तेल (टिन)

ब्रांडभाव (₹)
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2880

वनस्पति घी (टिन)

ब्रांडभाव (₹)
स्कूटर2070
अशोका2070

अन्य जिंस

जिंसभाव
चीनी4340 – 4380
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी (टिन)

ब्रांडभाव (₹)
मिल्क फूड9150
कोटा फ्रेश8800
पारस9200
नोवा9150
अमूल9700
मधुसूदन9380
परम9320

कोटा सर्राफा बाजार

मंगलवार को सर्राफा बाजार में चांदी में तेजी और सोने में गिरावट दर्ज की गई। चांदी: 1,000 रुपये की तेजी के साथ 2,43,000 रुपये प्रति किग्रा जेवराती सोना: 200 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोना: 1,51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

गोल्ड कैरेट भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
24 कैरेट (99.5)150600
22 कैरेट139444
20 कैरेट130957
18 कैरेट120480
14 कैरेट106056

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

06 May 2026 12:18 am

Published on:

06 May 2026 12:17 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, गेहूं में मंदी

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