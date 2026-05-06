Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, गेहूं में मंदी

भामाशाह मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 1,50,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 50 रुपये, सरसों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही, जबकि गेहूं 20 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की लगभग 12,000 कट्टे आवक रही। इसके भाव 2,500 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जिनमें करीब 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई। खाद्य तेलों में आंशिक उतार-चढ़ाव देखा गया।