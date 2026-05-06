Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व सरसों में तेजी, गेहूं में मंदी

File Photo: Patrika
भामाशाह मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 1,50,000 कट्टे रही। सोयाबीन में 50 रुपये, सरसों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही, जबकि गेहूं 20 रुपये प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की लगभग 12,000 कट्टे आवक रही। इसके भाव 2,500 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जिनमें करीब 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई। खाद्य तेलों में आंशिक उतार-चढ़ाव देखा गया।
|जिंस
|न्यूनतम भाव
|अधिकतम भाव
|गेहूं (नया मिल लस्टर)
|2450
|2480
|गेहूं (एवरेज टुकड़ी)
|2500
|2550
|गेहूं (बेस्ट टुकड़ी)
|2550
|2650
|धान सुगंधा
|2800
|3701
|धान (1509)
|3400
|4100
|धान (1847)
|3200
|4101
|धान (1718-1885)
|4200
|4550
|धान (पूसा-1)
|3000
|4000
|धान (1401-1886)
|4100
|4250
|धान दागी
|1500
|3600
|सोयाबीन
|5600
|6450
|सोयाबीन (बीज क्वालिटी)
|6500
|6550
|सरसों
|6400
|7201
|अलसी
|8000
|9050
|ज्वार शंकर
|1700
|2300
|ज्वार सफेद
|2800
|5000
|बाजरा
|1800
|2050
|मक्का लाल
|1400
|1850
|मक्का सफेद
|1600
|2200
|जौ (नया)
|2100
|2450
|तिल्ली
|7000
|8500
|मैथी (नई)
|5800
|6650
|धनिया बादामी
|11000
|11200
|धनिया ईगल
|11500
|12000
|धनिया रंगदार
|13000
|15000
|मूंग
|6000
|7400
|उड़द
|4500
|7600
|चना देशी
|4800
|5250
|चना नया
|5100
|5150
|चना पेप्सी
|5100
|5251
|चना डंकी (पुराना)
|4000
|4600
|चना काबुली
|5500
|6700
|तेल
|भाव (₹)
|सोया रिफाइंड (फॉर्च्यून)
|2680
|चंबल
|2645
|सदाबहार
|2510
|लोकल रिफाइंड
|2370
|दीप ज्योति
|2530
|सरसों स्वास्तिक
|2610
|अलसी तेल
|2540
|ब्रांड
|भाव (₹)
|ट्रक
|3270
|कोटा स्वास्तिक
|2860
|सोना सिक्का
|3200
|कटारिया गोल्ड
|2880
|ब्रांड
|भाव (₹)
|स्कूटर
|2070
|अशोका
|2070
|जिंस
|भाव
|चीनी
|4340 – 4380
|बासमती चावल
|8500 – 9500
|मूंग दाल
|9000 – 9500
|मोगर
|10000 – 10500
|चना दाल
|6600 – 6800
|तुअर दाल
|10000 – 13000
|ब्रांड
|भाव (₹)
|मिल्क फूड
|9150
|कोटा फ्रेश
|8800
|पारस
|9200
|नोवा
|9150
|अमूल
|9700
|मधुसूदन
|9380
|परम
|9320
मंगलवार को सर्राफा बाजार में चांदी में तेजी और सोने में गिरावट दर्ज की गई। चांदी: 1,000 रुपये की तेजी के साथ 2,43,000 रुपये प्रति किग्रा जेवराती सोना: 200 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोना: 1,51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम
|कैरेट
|भाव
|24 कैरेट (99.5)
|150600
|22 कैरेट
|139444
|20 कैरेट
|130957
|18 कैरेट
|120480
|14 कैरेट
|106056
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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