NEET परीक्षा नहीं देनी थी, छात्र ने AI से बना डाला ऐसा वीडियो, सऊदी अरब से आया फोन, कोटा में उड़े पुलिस के होश

बेटे की सलामती से परिवार ने राहत की सांस ली। उधर एसपी तेजस्वनी गौतम ने सऊदी अरब से परिवार को बुलाया और उसके बाद बेटे के बारे में पूरी जानकारी दी। परिवार बेटे को अपने साथ ले गया है। गौरतलब है कि इससे पहले कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने नीट परीक्षा को लेकर अलर्ट जारी करते हुए हॉस्टल संचालकों को छात्रों की मानसिक स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। वहीं कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने भी छात्रों के लिए काउंसलिंग और मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था लागू की हुई है।