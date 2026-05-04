कोटा-बारां-बूंदी में निवेश का सुनहरा मौका, RIICO ई-लॉटरी से करेगा 453 भूखंडों का आवंटन, जानें पूरी डिटेल्स

कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) के अधिकार क्षेत्र के बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया गांव में 47.07 हैक्टेयर में स्टोन पार्क स्थापित किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इस स्टोन पार्क की जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद रीको ने 12.80 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा दी है। स्टोन पार्क में प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयां की स्थापना की जा सकेगी। यूरोप देशों में सेण्ड स्टोन का काफी निर्यात होता है।