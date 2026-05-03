महिला से सामूहिक दुष्कर्म, विरोध करने पर गर्दन पर बोतल से हमला, नाबालिग निरुद्ध

घटना के बाद आरोपी महिला को नयापुरा छोड़ने के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में फिर विवाद हुआ और महिला के शोर मचाने पर राहगीरों ने उन्हें रोक लिया। मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए, लेकिन सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला को तुरंत एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके गले पर टांके लगाए गए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही, पूरे मामले में बॉयफ्रेंड की भूमिका की भी जांच की जा रही है।