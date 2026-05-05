चार साल का ‘इश्क’, चार मिनट का ‘कत्ल’: कोटा में रिटायर्ड फौजी की हत्या की पूरी इनसाइड स्टोरी

घटना वाली रात, मनोज और दीपिका के बीच फिर से विवाद हुआ। दीपिका ने तुरंत अपने प्रेमी देवेश को फोन कर बुलाया। देवेश अपने दोस्त विष्णु के साथ रात करीब 12 बजे मनोज के घर पहुंचा। वहां इन तीनों ने बैठकर शराब पी। जैसे-जैसे नशा चढ़ा, दबी हुई चिंगारियां शोला बन गईं।

देवेश ने मनोज को दीपिका के साथ मारपीट न करने की हिदायत दी, जिसे लेकर दोनों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। नशे में धुत्त देवेश ने मनोज का गला दबा दिया, जबकि उसके दोस्त विष्णु ने मनोज के पैर जकड़ लिए। जब इतने से भी मनोज की सांसें नहीं थमीं, तो पत्नी दीपिका खुद साड़ी लेकर आई और अपने ही पति का गला घोंटने में प्रेमी की मदद की। चार साल के अफेयर का राज और चार मिनट की वो झड़प, एक जांबाज फौजी की मौत का सबब बन गई।