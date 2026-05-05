15 मई से खुलेगी 4.9KM लंबी मुकुन्दरा टनल, राजस्थान की सबसे चौड़ी सुरंग से दिल्ली-गुजरात सफर होगा नॉन-स्टॉप

टनल के दूसरे हिस्से का काम भी अंतिम चरण में है। इसमें लाइटिंग, फेन और अन्य उपकरण लगाने का काम चल रहा है, जो जून माह के अंत पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही टनल की दोनों ट्यूब्स में निर्बाध यातायात शुरू हो जाएगा। टनल से यातायात शुरू होने के बाद दरा में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी। एम्बुलेंस समेत आपातकालीन वाहन भी टनल से तेजी से कोटा पहुंच सकेंगे।