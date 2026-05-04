बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, KDA की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई में खाली कराई 3632.32 बीघा जमीन

KDA Bulldozer Action On Land Mafia: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सरकारी भूमि पर जमे अतिक्रमियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिछले 13 माह में करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य की 3632.32 बीघा भूमि अतिक्रमणमुक्त करवाई। इस कार्रवाई से केडीए ने बड़ा भूमि बैंक तैयार कर लिया है। अब इस जमीन का उपयोग जनउपयोगी कार्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी।