Greenfield Airport: राजस्थान के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आई अपडेट, 800 करोड़ की परियोजना में RTU को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Rajasthan Greenfield Airport Project: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस (TPQA) का कार्य सौंपा गया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की तय अवधि लगभग दो वर्ष रखी गई है। आरटीयू की विशेषज्ञ टीमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी काम तय मानकों के अनुसार पूरे हों।