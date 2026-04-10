Rajasthan News: अतिक्रमण करने वालों के नाम और फोटो होंगे सार्वजनिक- गांव-गांव लगेंगे पोस्टर

राजस्थान में पंचायती राज विभाग अब पूरी तरह 'एक्शन मोड' में आ गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जों को लेकर ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के लगभग 200 चिन्हित बड़े अतिक्रमणकारियों को 10 दिन का नोटिस थमाया है। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो सरकार न केवल पीला पंजा चलाएगी, बल्कि अतिक्रमणकारियों की फोटो उनके ही गांव में सार्वजनिक रूप से लगाकर उन्हें 'सार्वजनिक रूप से बेनकाब' करेगी।