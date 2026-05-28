रेकार्ड तोड़ नौतपा : 8 साल में मई का सबसे गर्म दिन, सीजन में पहली बार @ 46.4

सुबह से ही गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। दोपहर तक लू का असर इतना बढ़ गया कि बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही कम हो गई। तेज धूप से बचने के लिए लोग सिर और चेहरे को कपड़ों से ढंककर निकलते दिखाई दिए। उमस के कारण हालात यह हो गए कि लोग पसीने से तरबतर रहे। लू के कारण शरीर जलने लग गया। रात तक लू का असर रहने से चैन नहीं है।