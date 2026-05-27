दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार में मिले 2 करोड़ 24 लाख रुपए नकद

बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों व्यक्ति गुजरात के निवासी हैं और वे कार के जरिए इस नकदी को लेकर जा रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी राशि कहां से लाई गई और इसे कहां ले जाया जा रहा था। इसके अलावा इस मामले में किसी अवैध गतिविधि या लेनदेन की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल दिनेश और कांस्टेबल राजेंद्र की विशेष भूमिका रही।