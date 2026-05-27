Kota: सिर पर पत्थर मारकर 10 साल के मासूम का मर्डर, जंगल में मिला रेलवे कर्मचारी के बेटे का शव, बिखरे पड़े थे अंग

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बालक की हत्या सिर पर भारी पत्थर से वार करके की गई। इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया जहां जानवरों ने उसे क्षत-विक्षत कर दिया। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। अधिकारी सूत्रों के अनुसार बालक की हत्या उसके साथ रहने वाले एक नाबालिग द्वारा किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर मामले की गहनता से जांच आगे बढ़ाई जा रही है।