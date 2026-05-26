Kota News: कोटा प्रसूता मौत प्रकरण में बड़ा खुलासा, जांच में फेल निकला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, बैच पर रोक

जयपुर। कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में जांच के लिए लिए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के सैंपल में बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की जांच में यह इंजेक्शन अमानक पाया गया है। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि दवा में उसका मुख्य सक्रिय तत्व ही मौजूद नहीं था। इस खुलासे के बाद चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रण तंत्र में हड़कंप मच गया है। आयुक्तालय की ओर से जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का नमूना सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कोलकाता की जांच में फेल हो गया।