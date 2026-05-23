Kota Mandi : चना और लहसुन में मंदी, खाद्य तेलों में स्थिरता

गेहूं नया मिल लस्टर 2350 – 2450

गेहूं एवरेज टुकड़ी 2450 – 2525

गेहूं बेस्ट टुकड़ी 2550 – 2650

धान सुगंधा 2800 – 3401

धान (1509) 3400 – 3750

dhान (1847) 3200 – 3601

धान (1718-1885) 3800 – 4100

धान (पूसा-1) 3000 – 3800

धान (1401-1886) 3850 – 4100

धान दागी 1500 – 3000

सोयाबीन 6000 – 7200

सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी 7000 – 7450

सरसों 6800 – 7680

अलसी 8000 – 9050

ज्वार शंकर 1700 – 2300

ज्वार सफेद 2800 – 5000

बाजरा 1800 – 2050

मक्का लाल 1700 – 1900

मक्का सफेद 1600 – 2200

जौ नया 2100 – 2450

तिल्ली 7000 – 8500

मैथी नई 5800 – 6700

धनिया बादामी 11000 – 11400

धनिया ईगल 11400 – 12000

धनिया रंगदार 13000 – 15000

मूंग 6000 – 7400

उड़द 4500 – 6800

चना देशी 5200 – 5650

चना मौसमी नया 5100 – 5550

चना पेप्सी 5100 – 5601

चना डंकी पुराना 4000 – 4600

चना काबुली 5500 – 7000