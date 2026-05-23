KDA: खुले नाले में गिरे रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत मामले में XEN सहित 3 इंजीनियर सस्पेंड, लगाई ₹17.23 लाख की पेनल्टी

केडीए ने समस्त अभियंताओं को भविष्य में उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही प्राधिकरण में चल रहे विकास कार्यों की समय-समय पर दिए गए सुरक्षा सम्बन्धित समस्त मानकों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।