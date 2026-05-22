Development Project: कोटा में चौड़ी होंगी सड़कें, घटोत्कच सर्कल से यहां तक अंडरग्राउंड बिजली लाइन के निर्देश जारी

Lok Sabha Speaker Om Birla Inspection: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, सड़कों, अतिक्रमण और आमजन से जुड़ी सुविधाओं की मौके पर समीक्षा की तथा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम कर समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बिरला ने कहा कि शहर का विकास व्यवस्थित और दूरदृष्टि के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर आवागमन और सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुधारने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने पर जोर दिया।