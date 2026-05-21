Kota: 30 से ज्यादा मकानों पर गरजा बुलडोजर, टूटते आशियाने देखकर रोते-रोते बेहोश हुईं महिलाएं

सूत्रों की माने तो मिनी सचिवालय बनने के दौरान इन लोगों के पुनर्वास के लिए नगरपालिका से प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, जो कागजों में अटक गया। मौजूदा सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर फिर प्रस्ताव भेजा गया। सरकार से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। करीब तीन दर्जन परिवारों को पुनर्वास करवाया जाएगा। इन्हें खेराई बीड़ में पट्टेशुदा निशुल्क भूखंड मुहैया करवाए गए है। आवास के लिए शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में पत्रावलियां तैयार करवाकर अनुदान दिलाया जाएगा।