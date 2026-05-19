Pre DElEd 2026 Exam: पहली बार प्री डीएलएड परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव, लाइव मॉनिटरिंग से जारी होगा तत्काल अलर्ट

AI Monitoring In BSTC Pre D.El.Ed Exam 2026: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा-2026 का आयोजन 20 मई को प्रदेशभर में दो पारियों में किया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शी, नकलमुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा के लिए 6 लाख 5 हजार 242 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा के लिए 41 जिलों में 887 केंद्र बनाए हैं। विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं परीक्षा के मुख्य समन्वयक प्रो. बीएल वर्मा ने बताया कि परीक्षा में डमी परीक्षार्थियों और नकल माफिया पर रोक लगाने के लिए हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।