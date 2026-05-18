Rajasthan Summer Vacation: ग्रीष्मावकाश कटौती पर भड़के शिक्षक, मदन दिलावर के गढ़ में हजारों शिक्षकों का प्रदर्शन

कोटा। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के आह्वान पर सोमवार को प्रदेशभर से हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंजमंडी पहुंचे। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 में विद्यालयी अवकाशों में की गई कटौती का विरोध जताया। शिक्षकों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी प्रकट की और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रैली गोरधनपुरा माताजी से शुरू हुई। इसमें शामिल महिला और पुरुष शिक्षक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे।