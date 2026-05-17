‘मंत्री जी ने मिट्टी खोदने के लिए कह रखा है’, खनन माफिया ने कानूनगो को धमकाया, मचा हड़कंप

इधर, सिटी पुलिस ने भी रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के रंगपुर इलाके में चंबल किनारे हो रहे बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई की। सीआई रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी। साथ ही अवैध खनन की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। पुलिस ने बुलडोजर की मदद से नदी क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते पर गड्‌ढा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, ताकि वहां वाहन नहीं पहुंच सकें।