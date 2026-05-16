जेईई एडवांस्ड परीक्षा कल, 1.80 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के मध्य जो समय है। इसमें स्टूडेंट्स को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा देनी है। दोपहर में पेपर से संबंधित कोई डिस्कस नहीं करें। ज्यादा दूरी पर परीक्षा केन्द्र होने की स्थिति में कोशिश करें कि अनावश्यक यात्रा नहीं करें। गर्मी अधिक होने के कारण स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। परीक्षा कोटा में चार परीक्षा केन्द्र शिवज्योति इंस्टीट्यूट रानपुर, डिजिटल डेस्क रोड नं.2, परिकलक तलवंडी और वाइबल सोल्यूशंस सुभाष नगर में होगी।