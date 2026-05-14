Jalore: मांडवला टोल प्लाजा पर दबंगई, पैसे मांगे तो सीधे निकाल ली पिस्टल, लहराते हुए दी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आरोपी के पास मौजूद हथियार को लेकर है। पुलिस युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि उसके पास पिस्टल कहां से आई? क्या यह हथियार लाइसेंस प्राप्त है या अवैध? पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है।