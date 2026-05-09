Maharana Pratap: वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप के शौर्य को ननिहाल जालोर में भूले, विद्यालय का नाम बदला

मारवाड़ और मेवाड़ के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने रहे हैं। वीरता, संस्कृति और स्वाभिमान की इस साझा विरासत को संजोने का कार्य ऐसे नामों के संरक्षण से ही संभव है। विद्यालय का नाम केवल पहचान नहीं होता, वह आने वाली पीढिय़ों के लिए प्रेरणा और इतिहास से जुड़ाव का माध्यम भी बनता है। ऐसे में जनभावना यही है कि महाराणा प्रताप चौक स्थित इस विद्यालय को पुन: महाराणा प्रताप के नाम से स्थापित कर इतिहास और गौरव को सम्मान दिया जाए।