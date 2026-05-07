रिश्तेदार के घर मिठाई की जगह ले जा रहा था अफीम, राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर खुल गया कार की स्टेपनी में छिपा राज

आरोपी को पता था कि राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर वाहनों की चैकिंग होती है। इसलिए आरोपी ने अफीम को एक थैली में रखकर कार की स्टेपनी में छुपा रखा था। सूचना मिलने के बाद एएनटीएफ टीम कार की तलाश करते हुए राजस्थान-गुजरात बॉर्डर तक पहुंची। टीम बताए गए हुलिए के आधार पर कार की तलाश की। इस दौरान टीम जालोर जिले के समीप गुजरात राज्य की सीमा के पास पहुंची और आरोपी कमलेश को अफीम के साथ पकड़ लिया।