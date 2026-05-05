Amrit Bharat Scheme: 18.74 करोड़ की लागत से 97 साल बाद बदल रहा जालोर रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

आधुनिक प्रतीक्षालय, सुसज्जित वीआईपी कक्ष एवं उत्तम बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह से अलग से शौचालय एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय और रैंप निर्माण, 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल (एफओबी), प्लेटफार्म पर नए आश्रय (शेल्टर), पानी बूथ और शौचालय ब्लॉक, और बेहतर संकेत चिन्ह, कोच डिस्प्ले बोर्ड, स्मारकीय झंडे और आकर्षक फर्नीचर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस कायाकल्प के बाद जालोर रेलवे स्टेशन यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए यह स्टेशन क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को भी नई दिशा देगा।