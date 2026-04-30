जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 2 दिन रहेगी रद्द, कई ट्रेनों का बदला रूट, जालोर के रास्ते होगा संचालन

जालोर। अजमेर मंडल में होने वाले तकनीकी कार्य के चलते शुक्रवार को कई प्रमुख ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि रणकपुर एक्सप्रेस, हडपसर सुपरफास्ट और जम्मूतवी एक्सप्रेस को एक ट्रिप के लिए परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इसके अलावा जोधपुर-साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस को कुछ समय के लिए रद्द भी किया गया है।