Rajasthan : मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उजड़ गया सुहाग…शादी के 7 दिन बाद हादसे में दूल्हे की मौत, पसरा मातम

परिजन भी इस हादसे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मां-बाप, जिन्होंने बेटे की शादी बड़े अरमानों से की थी, अब उसके जाने के गम में टूट चुके हैं। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। हर कोई यही कह रहा है कि काश यह हादसा न हुआ होता। कुछ दिन पहले तक जिस घर में हंसी-खुशी का माहौल था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। यह हादसा न सिर्फ एक युवक की जिंदगी ले गया, बल्कि कई सपनों को भी अपने साथ बहा ले गया।