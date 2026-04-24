Rajasthan Crime: तालाब में मिला युवती का शव, परिजनों ने गांव के ही युवक पर लगाया हत्या का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था। वह शादी का दबाव बनाता था और मना करने पर धमकियां देता था। परिजनों का कहना है कि इसी कारण युवती मानसिक तनाव में थी और उन्हें संदेह है कि युवक ने ही युवती की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।