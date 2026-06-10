Jalore ACB Action : जालोर में 4 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, कृषि भूमि का म्यूटेशन भरने के एवज मांगे थे 10 हजार

Jalore ACB Action : जालोर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की जालोर इकाई ने बुधवार को सायला तहसील की एलआर शाखा के पटवारी बंटी मीना को 4,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । आरोपी पटवारी के पास वर्तमान में पटवार हल्का सांगाणा का भी अतिरिक्त चार्ज था। आरोपी द्वारा एक परिवादी से उसकी कृषि भूमि का नामांतरण (म्यूटेशन) भरने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी।