Jaipur Murder: शराबी पति की पत्नी ने की हथौड़े से हत्या, कचरे में फेंकी लाश, पेट्रोल डालकर लगाई आग

मामले का खुलासा तब हुआ जबह परिजनों ने शेर सिंह के मोबाइल स्टेटस पर कुछ आपत्तिजनक बातें देखीं। स्टेटस में उसने कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे, जिससे परिजनों को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने लोकेशन ट्रैक कर जयपुर जंक्शन के पास स्थित धर्मशाला का पता लगाया। परिजन जब वहां पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर दोनों के शव मिले। इसके बाद एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।