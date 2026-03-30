Rajasthan Honour killing: बेटी करना चाहती थी लव मैरिज, कमरे से निकलते ही पिता ने हथौड़े से मार डाला

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी चन्द्रभान ने बताया कि मृतका प्रियंका के पिता सुरेन्द्र कुमार नेहरा को बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रियंका अपनी सहेली के भाई से प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन पिता इस रिश्ते के खिलाफ था। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से घर में तनाव बना हुआ था।