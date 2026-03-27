झालावाड़: नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, चार महीने पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार दात्या निवासी केवल चंद शर्मा की बेटी निशा उर्फ राधा का विवाह 22 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के ब्यावरा निवासी सुनील कुमार के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सुनील और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर निशा को लगातार परेशान कर रहे थे। इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन मामला सुलझाने का प्रयास किया जाता रहा।