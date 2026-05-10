10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Jhalawar : एएनटीएफ टीम की हिरासत में युवक की मौत, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो रहा पोस्टमार्टम, पुलिस बल तैनात

Jhalawar : झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में शनिवार शाम को एंटी नारकोटिक्स टॉक्स फोर्स की टीम की कथित पिटाई से हुई मौत के बाद आज रविवार को युवक के शव का मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफ़ी भी कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि एसपी अमित कुमार की समझाइश के बाद देर रात वार्ता सफल हुई।

3 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 10, 2026

Jhalawar Dag Ghatakhedi village ANTF team raid young man died Post-mortem being conducted in Magistrate presence heavy police force deployed

मृतक आरिफ, प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी। फोटो पत्रिका

Jhalawar : झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में शनिवार शाम को एंटी नारकोटिक्स टॉक्स फोर्स (एएनटीएफ) की टीम की कथित पिटाई से एक युवक की मौत हो जाने के बाद डग कस्बे में माहौल गरमा गया। परिजनों ने एएनटीएफ के जवानों पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाया। युवक के शव को थाने के सामने रखकर परिजनों ने देर रात तक प्रदर्शन किया। एसपी अमित कुमार की समझाइश के बाद वार्ता सफल हुई। न्यायिक जांच, मेडिकल बोर्ड एवं वीडियो ग्राफ़ी एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। घटना के बाद नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

इससे पूर्व मृत युवक के परिजनों ने एएनटीएफ की टीम पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस की पिटाई से दो अन्य युवक भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से गुस्साए लोग मृतक के शव को आगर से लेकर रात को डग थाने के बाहर पहुंच गए। उन्होंने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए शव को रखकर जाम लगा दिया। तनावपूर्ण माहौल देखकर डग के बाजार बंद हो गए।

सूचना मिलने पर झालावाड़ से एसपी अमित कुमार डग पहुंच गए। वहीं जिले से भारी पुलिस बल घाटाखेड़ी गांव और डग में तैनात किया गया है। परिजनों ने एएनटीएफ टीम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। रात को थाने के बाहर जमा लोगों को संबोधित करते हुए मृतक आरिफ खान पुत्र चमन खान के चचेरे भाई शाहिर खान ने आरोप लगाया कि कोटा से आई एएनटीएफ के जसवन्त सिह और अन्य लोगों ने आरिफ खान के साथ बुरी तरह मारपीट की। उसे पानी तक पीने नहीं दिया।

यह टीम गांव में लियाकत खान को ढूंढने आई थी, लेकिन लियाकत के बजाय उन्होंने निर्दोष आरिफ को पकड़ लिया और जंगल में ले जाकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। शाहिर ने आरोप लगाया कि पुलिस गांव में रह रहे पठानों को टारगेट कर रही है।

एसपी पर भड़के पर परिजन, वीडियो वायरल

गंभीर हालत में आरिफ को आगर अस्पताल ले जाते समय उनके परिजन झालावाड़ एसपी अमित कुमार पर भड़क गए। गंभीर हालत में लेटे आरिफ के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए आरिफ के साथ बुरी तरह मारपीट की और गंभीर हालत में डग अस्पताल में पटककर चले गए।

एसपी ने एक विशेष समाज के लोगों को टारगेट कर रखा है। उनके खिलाफ कार्रवाई और घरों में तोड़फ़ोड़ कर रहे है। उन्होंने आरिफ की मौत के लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराया।

मामले के बारे में झालावाड़ एसपी ने बताया

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि जयपुर से एएनटीएफ की टीम को घाटाखेड़ी निवासी आरिफ खान पुत्र चमन खान और उसके साथियों के बारे में मादक पदार्थ तस्करी को लेकर जानकारी मिली थी। इस पर एएनटीएफ की टीम शनिवार दोपहर बाद घाटाखेड़ी गांव पहुंची और आरिफ और उसके साथियों को डिटेन किया। पुलिस आरिफ से पूछताछ कर रही थी, तभी उसकी तबियत खराब हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस भी डग पहुंची। आरिफ को डग के उप जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया।

दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी - एसपी अमित कुमार

मारपीट के आरोप पर एसपी अमित कुमार ने बताया कि परिजनों के आरोप के बारे में निष्पक्ष जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी समाज के मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाने की बात गलत है। पुलिस की पिछली कार्रवाइयों को देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Weather Update 10 May : राजस्थान में आज मौसम के दो रंग, पश्चिमी में हीटवेव और 9 जिलों में मेघगर्जन, आंधी, बारिश का IMD अलर्ट
जयपुर
Weather Update 10 May Meteorological Department Prediction today Western Rajasthan Heatwave and 9 Districts Thunderstorms Gusty Winds Rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 May 2026 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar : एएनटीएफ टीम की हिरासत में युवक की मौत, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो रहा पोस्टमार्टम, पुलिस बल तैनात

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: एएनटीएफ हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने शव रखकर थाने को घेरा, भारी पुलिस जाब्ता तैनात

Jhalawar
झालावाड़

Rajasthan: सुबह-सुबह आलीशान मकानों-दुकानों पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस जाप्ता रहा तैनात

Illegal Encroachment Removed
झालावाड़

Rajasthan: 2 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला, घसीटते हुए 50M ले गए, शव को गोद में लेकर रोते रहे पिता

Jhalawar dog Bite News
झालावाड़

Crime News: 14 साल की नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जा रहा था बांग्लादेशी युवक, बनवा रखे थे राजस्थान के फर्जी डॉक्यूमेंट

Jhalawar Crime
झालावाड़

Jhalawar Crime: मोबाइल की बैटरी और चंद रुपयों के लिए कत्ल, आरोपी की जमीन जोतता था मृतक

Jhalawar Crime
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.