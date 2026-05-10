Jhalawar : एएनटीएफ टीम की हिरासत में युवक की मौत, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो रहा पोस्टमार्टम, पुलिस बल तैनात

Jhalawar : झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में शनिवार शाम को एंटी नारकोटिक्स टॉक्स फोर्स (एएनटीएफ) की टीम की कथित पिटाई से एक युवक की मौत हो जाने के बाद डग कस्बे में माहौल गरमा गया। परिजनों ने एएनटीएफ के जवानों पर गंभीर मारपीट का आरोप लगाया। युवक के शव को थाने के सामने रखकर परिजनों ने देर रात तक प्रदर्शन किया। एसपी अमित कुमार की समझाइश के बाद वार्ता सफल हुई। न्यायिक जांच, मेडिकल बोर्ड एवं वीडियो ग्राफ़ी एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। घटना के बाद नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।