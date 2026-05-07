7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Crime News: 14 साल की नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जा रहा था बांग्लादेशी युवक, बनवा रखे थे राजस्थान के फर्जी डॉक्यूमेंट

Bangladeshi Youth Arrested: राजस्थान के झालावाड़ में 14 साल की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले युवक की पहचान जांच के दौरान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई। आरोपी भारत में वीजा खत्म होने के बाद अवैध रूप से रह रहा था।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

May 07, 2026

Jhalawar Crime

युवक का फोटो: पत्रिका

Jhalawar Minor Girl Kidnapping: झालावाड़ पुलिस ने 14 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बांग्लादेशी युवक को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक नाबालिग को ट्रेन से कोलकाता ले जा रहा था और वहां से बांग्लादेश भागने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरपीएफ की मदद से 5 मई 2026 को आरोपी और बालिका को ट्रेन से पकड़ लिया।

परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि 2 मई 2026 को परिवादी ने थाना झालरापाटन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को आदित्य विश्वास नामक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 138/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भांगचंद मीणा और वृत्ताधिकारी हर्षराज सिंह खरेड़ा के निर्देशन में थानाधिकारी अल्का विश्नोई के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। पुलिस ने सुनेल, रटलाई, भवानीमंडी, सोयत, उज्जैन और इंदौर सहित कई स्थानों पर तलाश की। साथ ही नाबालिग की जल्द बरामदगी के लिए 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया।

ट्रेन में बैठने की सूचना से मिला सुराग

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नाबालिग को लेकर इंदौर से ट्रेन में बैठा है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आरपीएफ को अलर्ट किया और आरोपी के फोटो उपलब्ध कराए। ट्रेन की पहचान होने पर पुलिस टीम प्रयागराज पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर दोनों को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया।

युवक निकला बांग्लादेशी नागरिक

पूछताछ में आरोपी ने पहले अपना नाम आदित्य पौदार और पता सुनेल क्षेत्र का बताया लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी असली पहचान सामने आई। आरोपी का नाम स्वपनो विश्वास पुत्र बादल विश्वास निवासी जिला खुलना, बांग्लादेश निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि वह वर्ष 2024 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए झालावाड़ जिले के सलोतिया क्षेत्र का पता दर्ज कराकर डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लिए थे। पुलिस इस पूरे मामले में गहन जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: IAS अधिकारी पर मां का गंभीर आरोप, संपत्ति के लिए प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी
चित्तौड़गढ़
Chittorgarh IAS harassment case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 02:28 pm

Published on:

07 May 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Crime News: 14 साल की नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जा रहा था बांग्लादेशी युवक, बनवा रखे थे राजस्थान के फर्जी डॉक्यूमेंट

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhalawar Crime: मोबाइल की बैटरी और चंद रुपयों के लिए कत्ल, आरोपी की जमीन जोतता था मृतक

Jhalawar Crime
झालावाड़

Jhalawar: साली की शादी में जीजा को घोंपा चाकू, ससुराल में बढ़ा रहा था दबदबा तो आ गया गुस्सा, 24 घंटे में गिरफ्तार

Murder Accused
झालावाड़

विद्या संबल आचार्यों को हटाकर अस्थाई भर्ती, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना

झालावाड़

Rajasthan: नाबलिग लड़की को भगाने पर मचा बवाल, घर के बाहर तोड़फोड़ करके लगाई आग, 4 गंभीर घायल

Jhalawar Crime News
झालावाड़

Jhalawar Murder: साली की शादी में जीजा का मर्डर, साडू ने ही घोंपा चाकू, ये कारण आया सामने

Rajasthan Police In Accident
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.