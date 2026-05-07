Crime News: 14 साल की नाबालिग बच्ची को भगाकर ले जा रहा था बांग्लादेशी युवक, बनवा रखे थे राजस्थान के फर्जी डॉक्यूमेंट

पूछताछ में आरोपी ने पहले अपना नाम आदित्य पौदार और पता सुनेल क्षेत्र का बताया लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसकी असली पहचान सामने आई। आरोपी का नाम स्वपनो विश्वास पुत्र बादल विश्वास निवासी जिला खुलना, बांग्लादेश निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि वह वर्ष 2024 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए झालावाड़ जिले के सलोतिया क्षेत्र का पता दर्ज कराकर डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लिए थे। पुलिस इस पूरे मामले में गहन जांच कर रही है।