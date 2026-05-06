Jhalawar Crime: मोबाइल की बैटरी और चंद रुपयों के लिए कत्ल, आरोपी की जमीन जोतता था मृतक

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के हरिगढ़ गांव निवासी मृतक के पुत्र सांवरिया भील ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता रामगोपाल (70) पुत्र बालाजी रोजाना की तरह सुबह करीब 9 बजे गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित खेत पर पशु चराने गए थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे।