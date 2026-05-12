Jhalawar News : ‘दादा ने मेरी ख्वाहिश पूरी की’, भाई माधवराव सिंधिया को याद कर भावुक हुईं वसुंधरा राजे, सुनाई ये अनसुनी कहानी

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आईं। झालावाड़ की धरती पर जब उन्होंने अपने बड़े भाई स्व. माधवराव सिंधिया का जिक्र किया, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की आँखें नम हो गईं। यह मौका था सांसद दुष्यंत सिंह की 'जन संवाद यात्रा' के पांचवें चरण के शुभारंभ का, जहाँ राजे ने राजनीति से ऊपर उठकर परिवार और विकास के उन धागों को पिरोया, जिन्होंने झालावाड़ की तकदीर बदल दी।