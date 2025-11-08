Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

DGP राजीव कुमार ने जयपुर में पुलिसकर्मियों के साथ की अहम बैठक, सभी पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोलने के निर्देश

DGP Meeting: बैठक में महिला पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से अलग टॉयलेट, बैरक और कार्यस्थल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने पर जोर दिया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 08, 2025

Rajasthan DGP meeting

बैठक करते डीजीपी राजीव कुमार शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने पुलिसकर्मियों के अनुशासन, प्रशिक्षण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी जिलों के संचित निरीक्षकों और लाइन ऑफिसरों के साथ एक विशेष बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइनों की सुविधाओं और पुलिस कर्मियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि हर जिले में पुलिस लाइन में स्कूल, डिस्पेंसरी, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन और मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने 31 दिसम्बर तक सभी पुलिस लाइनों में लाइब्रेरी खोलने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, फैमिली वेलफेयर कमेटियों को सक्रिय करने और पुलिस लाइनों के मेस, बैरक, शौचालय, भोजन की गुणवत्ता आदि की नियमित निगरानी पर भी बल दिया।

स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर नजर

बैठक में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए एक कार्य योजना तैयार करने की बात की। साथ ही, दूरदराज के पुलिस कर्मियों के लिए जयपुर में स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण करने और नियमित स्वास्थ्य चेकअप कैम्प आयोजित करने की भी सलाह दी।

महिला पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कदम

महिला पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से अलग टॉयलेट, बैरक और कार्यस्थल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, महिला कर्मियों के बच्चों के लिए क्रेच व्यवस्था और महिला परिवारजनों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

रिफ्रेशर कोर्स पर जोर

डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के लिए समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे नई तकनीक, कानून और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में दक्ष बन सकें। साथ ही, उन्होंने अनुशासन की अहमियत को रेखांकित करते हुए प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को नियमित पीटी परेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

डीजीपी ने यह भी निर्देश दिए कि पुलिस लाइनों में सरकारी संपत्तियों की सही देखभाल और रखरखाव की जाए। इसके साथ ही, कानून व्यवस्था में तैनात कर्मियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में पुलिस बल की कार्यक्षमता और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई।

बैठक में ये लोग हुए शामिल

बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, प्रशासन कानून एवं व्यवस्था, उप महानिरीक्षक कार्मिक सहित जिलों के संचित निरीक्षक एवं हवलदार मेजर व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पूर्व IAS की बहू का लेपर्ड से हुआ आमना-सामना, आज रात के लिए अलर्ट
जयपुर
Jaipur leopard notice

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 10:16 pm

Published on:

08 Nov 2025 10:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / DGP राजीव कुमार ने जयपुर में पुलिसकर्मियों के साथ की अहम बैठक, सभी पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोलने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govt Teacher Job: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानिए नया नियम क्या है ?

Rajasthan Teacher
जयपुर

Jaipur: SMS अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग का कमाल, फेफड़े के पास से 6 KG वजनी कैंसर ट्यूमर निकाला

sms hospital
जयपुर

Drug Smuggling ड्रग्स तस्करी पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोडों की एमडी ड्रग पकडी

Rajasthan Police
जयपुर

जयपुर में पूर्व IAS की बहू का लेपर्ड से हुआ आमना-सामना, आज रात के लिए अलर्ट

Jaipur leopard notice
जयपुर

Road Safety: राजस्थान में 4 दिन में शराब पीकर वाहन चलाने पर 2949 चालकों पर ताबडतोड कार्रवाई

road safety in Rajasthan traffic
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.