DGP राजीव कुमार ने जयपुर में पुलिसकर्मियों के साथ की अहम बैठक, सभी पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोलने के निर्देश

बैठक में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए एक कार्य योजना तैयार करने की बात की। साथ ही, दूरदराज के पुलिस कर्मियों के लिए जयपुर में स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण करने और नियमित स्वास्थ्य चेकअप कैम्प आयोजित करने की भी सलाह दी।