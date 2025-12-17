ब्रेकिंग न्यूज :परिवहन मुख्यालय के आदेश पर 7 डिजिट फर्जी बैकलॉग पर बड़ी कार्रवाई,

जयपुर आरटीओ प्रथम ने 2129 वाहनों की RC की ब्लैकलिस्ट
• परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध 7 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहन निशाने पर
• जयपुर आरटीओ प्रथम अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत के आदेश पर 2129 वाहनों की RC ब्लैकलिस्ट
• सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी, जवाब तलब
• 24, 25 और 26 दिसंबर को अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन
• जांच में वैध दस्तावेज मिलने पर RC होगी बहाल
• दस्तावेज नहीं मिलने पर RC निरस्त और वाहन मालिकों पर होगा मुकदमा दर्ज
• प्रदेशभर में करीब 10 हजार वाहनों में फर्जी बैकलॉग का मामला
• सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान
• दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत ।
