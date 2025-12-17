17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

ब्रेकिंग न्यूज :परिवहन मुख्यालय के आदेश पर 7 डिजिट फर्जी बैकलॉग पर बड़ी कार्रवाई,

24, 25 और 26 दिसंबर को अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Dec 17, 2025

जयपुर आरटीओ प्रथम ने 2129 वाहनों की RC की ब्लैकलिस्ट


• परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध 7 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहन निशाने पर
• जयपुर आरटीओ प्रथम अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत के आदेश पर 2129 वाहनों की RC ब्लैकलिस्ट
• सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी, जवाब तलब
• 24, 25 और 26 दिसंबर को अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन
• जांच में वैध दस्तावेज मिलने पर RC होगी बहाल
• दस्तावेज नहीं मिलने पर RC निरस्त और वाहन मालिकों पर होगा मुकदमा दर्ज
• प्रदेशभर में करीब 10 हजार वाहनों में फर्जी बैकलॉग का मामला
• सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान
• दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 03:13 pm

Hindi News / News Bulletin / ब्रेकिंग न्यूज :परिवहन मुख्यालय के आदेश पर 7 डिजिट फर्जी बैकलॉग पर बड़ी कार्रवाई,

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जोधपुर में तैनात होंगे अमरीका से आए 3 नए अपाचे हेलिकॉप्टर, बिना नजर आए दुश्मनों पर करेंगे घातक प्रहार

Apache Helicopter
जोधपुर

Vishal Nishad: दिहाड़ी मजदूर का बेटा खेलेगा IPL , पंजाब किंग्स ने 30 लाख में खरीदा…गांव में खुशी की लहर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

एमपी में यहां लगता 25 लाख लोगों का मेला, 80 दिन पहले से ही शुुरु हो गई तैयारियां

Karila Mela
अशोकनगर

‘MGNREGA’ पर एमपी में सियासी पारा हाई, कांग्रेस के विरोध पर भड़की भाजपा

MP Assembly Special Session MP congress Protested
भोपाल

सड़क पर पलटकर कई मीटर तक घिसटती गई बेकाबू कार, 3 की दर्दनाक मौत

umaria news
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.