उज्जैन

हाई सिक्योरिटी वाली पॉश कॉलोनी में लाखों की चोरी, सुरक्षा गार्ड ही नहीं सेंसर सिस्टम भी फेल

Robbery Case : इंदौर रोड पर हाई-सिक्योरिटी पॉश कॉलोनी अमरनाथ एवेन्यू के सूने मकान में लाखों की चोरी हुई है। 2 घंटे 8 मिनट तक बेखौफ चोरी करते रहे चोर। न गार्ड को खबर लगी, न सेंसर अलार्म सिस्टम ने ट्रेस किया।

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 17, 2025

Robbery Case

पॉश कॉलोनी में लाखों की चोरी (Photo Source- Patrika Input)

Robbery Case : मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आने वाल इंदौर रोड स्थित पॉश कॉलोनी अमरनाथ एवेन्यू में मंगलवार-बुधवार रात हुई सनसनीखेज चोरी ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। बदमाश कॉलोनी के पीछे की बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर घुसे और सूने मकान को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह रही कि मकान में लगे अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम भी चोरों को नहीं रोक सके।

मकान मालिक पुरुषोत्तम गोयल उस समय बेटी के यहां गए हुए थे। रात करीब 02.45 बजे बदमाशों ने जैसे ही सेंसर तोड़े, अलार्म सीधे गोयल के मोबाइल पर बज उठा। उन्होंने रात करीब 03 बजे अपने यहां काम करने वाले दो कर्मचारियों को कॉलोनी भेजा। कर्मचारी बाइक से कॉलोनी पहुंचे तो मकान के बाहर ताला लगा दिखा। उन्होंने यह मानकर कि सब कुछ सुरक्षित है, वापस लौट गए। इसी दौरान बदमाश मकान के भीतर आराम से चोरी को अंजाम दे रहे थे।

2 घंटे 8 मिनट तक मकान में रहे बदमाश

सीसीटीवी और अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर सामने आया कि, 3 नकाब पौश बदमाश जो पैर में स्लीपर पहने हुए थे। वे रात 2.45 बजे मकान में घुसे और सुबह 4.53 बजे बाहर निकले। यानी करीब 02 घंटे 08 मिनट तक वे घर के अंदर रहे। इस दौरान लाखों रुपए नकद, जेवरात और अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गए।

कितना माल गया, आकलन बाकी

मकान मालिक के अनुसार चोरी में भारी नुकसान हुआ है, हालांकि अभी सटीक रकम और जेवरों का पूरा आकलन नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है करीब २० लाख नकद और जेवर सहित लाखों रुपए का माल बदमाश समेट ले गए। जो साल २०२५ की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है।

गार्ड और रेकी पर सवाल

घटना ने कॉलोनी के मेन गेट पर तैनात रहने वाले सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक यहां ब्लेक पैंथर सिक्यूरिटी कंपनी के जितेन्द्र सिंह की ड्यूटी थी। लेकिन, बदमाशों ने करीब 200 मीटर दूर कॉलोनी के पीछे की बाउंड्रीवाल को फांदा और मकान में पीछे से घुस गए। एफएसएल और पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने आराम से पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ प्रवेश किया था। ये भी चर्चा है कि, पूरी कॉलोनी में सिर्फ यही एक मकान सूना था, जिसकी जानकारी चोरों को कैसे लगी। इसे लेकर पुलिस आसपास के मकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का डाटा जुटा रही है।

जांच में जुटी पुलिस

सूचना पर सुबह नानाखेड़ा थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। फिंगरप्रिंट और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस रेकी, अंदरूनी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।

17 Dec 2025 02:44 pm

17 Dec 2025 02:42 pm

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

दरगाह में गूंजा 'हनुमान चालीसा' का पाठ, बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम हुए शामिल

ujjain-news
उज्जैन

Haj Yatra 2026: हज यात्रा के दौरान अब एक कमरे में नहीं रह सकेंगे 'मियां-बीवी'

Saudi Arabia, Haj Yatra 2026
उज्जैन

पार्ट टाइम जॉब करने से पहले सावधान! हरियाणा के सरकारी कर्मचारी से 10 लाख ठगे, एमपी से धराए शातिर

Fraud Awareness
उज्जैन

शिप्रा नदी के किनारे बनेगा सिक्सलेन, 198 करोड़ होंगे खर्च, 30 मीटर चौड़ी होगी सड़क

Ujjain Simhastha 2028 sixlane road construction shipra river mp news
उज्जैन

एमपी के इस शहर में बनेगा 'शनि लोक', 140 करोड़ से निखरेगा विक्रम संवत का उद्गम स्थल

Shani Lok
उज्जैन
