हाई सिक्योरिटी वाली पॉश कॉलोनी में लाखों की चोरी, सुरक्षा गार्ड ही नहीं सेंसर सिस्टम भी फेल

घटना ने कॉलोनी के मेन गेट पर तैनात रहने वाले सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक यहां ब्लेक पैंथर सिक्यूरिटी कंपनी के जितेन्द्र सिंह की ड्यूटी थी। लेकिन, बदमाशों ने करीब 200 मीटर दूर कॉलोनी के पीछे की बाउंड्रीवाल को फांदा और मकान में पीछे से घुस गए। एफएसएल और पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने आराम से पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ प्रवेश किया था। ये भी चर्चा है कि, पूरी कॉलोनी में सिर्फ यही एक मकान सूना था, जिसकी जानकारी चोरों को कैसे लगी। इसे लेकर पुलिस आसपास के मकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का डाटा जुटा रही है।