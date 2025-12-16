दरगाह में गूंजा ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ, बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम हुए शामिल

इधर, दरगाह कमेटी ने बताया कि कि करीब तीन दिन पहले हनुमान अष्टमी पर बाबा बम-बम बोले नाम के संत के द्वारा दरगाह पर चादर चढ़ाने की अनुमति मांगी थी। साथ ही कव्वाली कराने की बात भी कही गई थी। जिसके बाद कमेटी ने अनुमति प्रदान कर दी। अनुमति मिलने के बाद संत दरगाह के अंदर चादर चढ़ाने गए और कमेटी के सदस्य वहां से चले गए। इसके बाद परिसर में क्या हुआ...क्या नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। कमेटी का मानना है कि इस गतिविधि के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।