300 किमी में बिछेगी ‘फाइबर लाइन’, बनेंगे कई ब्रिज; होगा ‘भूमि अधिग्रहण’

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और मेला अधिकारी आशीष सिंह ने रेलवे और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ सिंहस्थ तैयारियों को लेकर बैठक की। सिंहस्थ के मद्देनजर रेल्वे ओवरब्रिज प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया कि रेल्वे ओवर ब्रिज एलसी नं 23 उज्जैन नागदा रेल सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। रेलवे ओवर ब्रिज एलसी नं 7 इंदौर-देवास-उज्जैन रेल सेक्शन विक्रम नगर प्रगतिरत है। फ्रीगंज आरओबी में केबल शिफ्टिंग और पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य तेज गति से पूरे करने का कहा। कुल स्वीकृत 13 रेल्वे ब्रिज में से 7 ब्रिज पर काम प्रारंभ हो गया है। मेला अधिकारी ने सेतु निगम को रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में सिंहस्थ अंतर्गत नेटवर्क प्लान पर चर्चा की गई। इनमें सिंहस्थ के दौरान वर्तमान की टॉवर साइट को अपग्रेड करने, नए टॉवर लगाने पर चर्चा हुई। टेलीकॉम कंपनी अधिकारियों ने बताया कि उनकी कार्ययोजना में सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र में 300 किमी क्षेत्र का फाइबर डाला जाएंगा। पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। जो क्षेत्र अधिक के आवागमन का होगा। उसे कवर करने के लिए 100 के लगभग पोल साईट लागी जाएंगे।
मेला क्षेत्र, महाकालेश्वर व अन्य प्रमुख मंदिर और उज्जैन आने वाले मुख्य मार्गों पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए हार्ड पाईप डाले जाने पर चर्चा की गई। मेला अधिकारी ने कहा, जहां भी अस्थाई लोकेशन स्थापित करने हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम अंतर्गत बनाए जाने वाले ब्रिज की समीक्षा की गई। बताया कि कमेड ब्रिज, कर्कराज पार्किंग से भूखी माता, तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग, नर्सिंग घाट पर ब्रिज का काम चल रहा है। सिद्धवट से अंगारेश्वर सब मर्सिबल ब्रिज की डिजाइन की स्वीकृति होना शेष है। इसे शीघ्र स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
मेला अधिकारी ने हरिफाटक से लालपुल के सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का कहा। कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ऑफिस ओएसडी गोपाल डाड, रेलवे विभाग के एडीआरएम व सिंहस्थ मेला अधिकारी केएल मीणा मौजूद थे।
