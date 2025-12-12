300 किमी में बिछेगी ‘फाइबर लाइन’, बनेंगे कई ब्रिज; होगा ‘भूमि अधिग्रहण’

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और मेला अधिकारी आशीष सिंह ने रेलवे और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ सिंहस्थ तैयारियों को लेकर बैठक की। सिंहस्थ के मद्देनजर रेल्वे ओवरब्रिज प्रगति की समीक्षा की गई।



बैठक में बताया कि रेल्वे ओवर ब्रिज एलसी नं 23 उज्जैन नागदा रेल सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। रेलवे ओवर ब्रिज एलसी नं 7 इंदौर-देवास-उज्जैन रेल सेक्शन विक्रम नगर प्रगतिरत है। फ्रीगंज आरओबी में केबल शिफ्टिंग और पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य तेज गति से पूरे करने का कहा। कुल स्वीकृत 13 रेल्वे ब्रिज में से 7 ब्रिज पर काम प्रारंभ हो गया है। मेला अधिकारी ने सेतु निगम को रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।