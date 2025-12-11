महाकाल की नगरी में 12 दिसंबर से शुरु होगा ‘एडवेंचर टूरिज्म’, कर सकेंगे स्काई डाइविंग

Mahakaleshwar Temple (Photo Source - Patrika)
Mahakaleshwar Temple: मध्यप्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को गति देने और उज्जैन की पर्यटन गतिविधियों में विविधता बढ़ाने के उद्देश्य से मप्र पर्यटन बोर्ड पिछले चार वर्षों से स्काई डाइविंग का आयोजन कर रहा है। अब इसका 5वां संस्करण 12 दिसंबर से 15 फरवरी तक दताना एयरस्ट्रिप पर आयोजित किया जाएगा। स्काई डाइविंग गतिविधि का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 11 बजे दताना एयरस्ट्रिप में होगा।
मप्र पर्यटन विभाग के संयुक्त संचालक (साहसिक पर्यटन) ने बताया कि इस वर्ष एडवेंचर प्रेमियों को 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को एक नए और रोमांचक दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा। पर्यटक आसमान में उड़ने और फ्री फॉल के रोमांच का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। डाइविंग के लिए विशेष एयरक्राफ्ट न्यू सेसना 182 पी का उपयोग होगा, जिसकी क्षमता 6 सदस्यों की है। एक समय में 2 प्रतिभागी और 2 प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर मिलकर डाइविंग करेंगे ताकि सुरक्षा और अनुभव दोनों सुनिश्चित रहें।
दो माह की अवधि में लगभग 750 से अधिक प्रतिभागियों के जुड़ने की संभावना है। पर्यटन विभाग का कहना है कि भविष्य में स्काई डाइविंग के साथ अन्य एयर-बॉर्न एडवेंचर गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी, जिससे उज्जैन प्रदेश का प्रमुख एडवेंचर हब बनने की दिशा में अग्रसर होगा।
स्काई डाइविंग का शुल्क तीस हजार रुपए प्लस जीएसटी व समय प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इच्छुक प्रतिभागी बुकिंग www. skyhighindia. com पर कर सकते हैं।
