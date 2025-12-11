महाकाल की नगरी में 12 दिसंबर से शुरु होगा ‘एडवेंचर टूरिज्म’, कर सकेंगे स्काई डाइविंग

मप्र पर्यटन विभाग के संयुक्त संचालक (साहसिक पर्यटन) ने बताया कि इस वर्ष एडवेंचर प्रेमियों को 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को एक नए और रोमांचक दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा। पर्यटक आसमान में उड़ने और फ्री फॉल के रोमांच का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। डाइविंग के लिए विशेष एयरक्राफ्ट न्यू सेसना 182 पी का उपयोग होगा, जिसकी क्षमता 6 सदस्यों की है। एक समय में 2 प्रतिभागी और 2 प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर मिलकर डाइविंग करेंगे ताकि सुरक्षा और अनुभव दोनों सुनिश्चित रहें।