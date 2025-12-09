9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

साल 2004-2016 के पुलिसकर्मियों की List तैयार, होगी हाई-लेवल मीटिंग

MP News: इस बार सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ तैनाती तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एआइ सपोर्ट क्राउड मैनेजमेंट, डिजिटल सिग्नेज मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस राउंड और सिचुएशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से जोडने का प्लान बनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Dec 09, 2025

MP Police, ujjain news

MP Police (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: सिंहस्थ-2028 को राष्ट्रीय स्तर की मॉडल सिक्योरिटी इवेंट बनाने की तैयारी में पुलिस ने एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। विभाग अब उन सभी पुलिसकर्मियों की कम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार कर रहा है, जिन्होंने 2004 और 2016 के सिंहस्थ में किसी भी रूप में ड्यूटी दी थी। इस डेटा बैंक में हर पुलिसकर्मी का ऑपरेशन-प्रोफाइल, ग्राउंड रिस्पॉन्स टाइम, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, पब्लिक इंटरफेसिंग स्किल, और क्राउड डायनेसिस समझ जैसे तकनीकी पैरामीटर शामिल किए जा रहे है।

एआइ सपोर्ट क्राउड मैनेजमेंट का प्लान

एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार, इस बार सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ तैनाती तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एआइ सपोर्ट क्राउड मैनेजमेंट, डिजिटल सिग्नेज मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस राउंड और सिचुएशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से जोडने का प्लान बनाया है। अनुभवी पुलिसकर्मियों का पैनल तैयार होना सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हाईलेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी

लिस्ट तैयार करने के साथ ही हर शुक्रवार हाई-लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी। इनमें पिछले सिंहस्थ के दौरान सामने आए हाई-रिस्क कॉरिडोर, घटना-प्रतिक्रिया समय, रेल-बस टर्मिनल पर भीड़ का दबाव और महाकाल जोन का होलोग्राफिक रूट मैप जैसी तकनीकी रिपोर्टर्स का विश्लेषण किया जाएगा। इस बार पुलिस तकनीकी रूप से इंटीग्रेटेड कंट्रोल-रूम सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमे ड्रोन की लाइव फीड, सीसीटीवी, इमरजेंसी कॉल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एक ही डैशबोर्ड पर दिखेगी।

विभागीय ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किजा जा रहा

अनुभवी पुलिसकर्मी इन सिस्टम्स को ऑपरेट और सुपरवाइज करने में सक्षम रहते है, इसलिए लिस्ट तैयार करने का उद्देश्य राइट मैन एट द राइट प्लेस की पॉलिसी को लागू करना है। अफसरों का दावा है कि सुरक्षा मॉडल ऐसा बनाया जा रहा है जिसे भविष्य में अन्य राज्यों के बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए भी टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तकनीकी टीम जनवरी तक पुलिसकर्मियों की फाइनल लिस्ट और विभागीय ट्रेनिंग

ये भी पढ़ें

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 05:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / साल 2004-2016 के पुलिसकर्मियों की List तैयार, होगी हाई-लेवल मीटिंग

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी के दूसरे दिन गहने-रुपए लेकर फरार हुई ‘लुटेरी दुल्हन’

ujjain-news
उज्जैन

महाकाल मंदिर में 3 दिन में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, समिति ने लिया बड़ा फैसला

10 lakh devotees expected to visit Mahakal Temple in 3 days
उज्जैन

ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर सख्त एक्शन! 2133 शिक्षकों और 586 प्रभारी को नोटिस होंगे जारी

उज्जैन

सिंहस्थ 2028 से पहले साधु-संतों में ‘दो फाड़’, एमपी में गठित हुआ नया अखाड़ा परिषद

Ramadal Akhara Parishad
उज्जैन

एयरपोर्ट के लिए शुरू होगा ‘भूमि अधिग्रहण’, जल्द उड़ान भरेंगे विमान

ujjain-news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.