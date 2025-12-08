ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री

Bhopal Metro project: भोपाल मेट्रो ट्रेन यूटीओ यानी अन- अटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम वाली है। इसे आगामी समय में एआइ आधारित सेंसर से ही संचालित किया जाएगा। अभी मैन्युअली ऑपरेशन होगा, लेकिन धीरे-धीरे ड्राइवरलेस तकनीक पर लाएंगे। 13 दिसंबर को मेट्रो का कमर्शियन रन प्रस्तावित है और कॉरपोरेशन इसी आधार पर तैयारी कर रहा है। हालांकि संचालन की अंतिम तारीख राज्य सरकार तय करेगी। प्रस्तावित तारीख के अनुसार ट्रेन चलती है तो एक सप्ताह में आप मेट्रो की सवारी कर पाएंगे।