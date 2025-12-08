ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री

(Photo Source - Patrika)
Bhopal Metro project: भोपाल मेट्रो ट्रेन यूटीओ यानी अन- अटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम वाली है। इसे आगामी समय में एआइ आधारित सेंसर से ही संचालित किया जाएगा। अभी मैन्युअली ऑपरेशन होगा, लेकिन धीरे-धीरे ड्राइवरलेस तकनीक पर लाएंगे। 13 दिसंबर को मेट्रो का कमर्शियन रन प्रस्तावित है और कॉरपोरेशन इसी आधार पर तैयारी कर रहा है। हालांकि संचालन की अंतिम तारीख राज्य सरकार तय करेगी। प्रस्तावित तारीख के अनुसार ट्रेन चलती है तो एक सप्ताह में आप मेट्रो की सवारी कर पाएंगे।
मेट्रो के एम्स से सुभाष नगर तक के 6.22 किमी लंबाई के प्रायोरिटी कॉरिडोर में यात्रियों को आधे घंटे के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। तीन रैक इसके लिए तैयार की गई है। मेट्रो को शुरुआत में स्टॉप पर 40 सेकंड तक रोका जाएगा। प्रायोरिटी कॉरिडोर में एम्स से सुभाष ब्रिज तक का सफर नौ से दस मिनट में पूरा कर दिया जाएगा। कारपोरेशन शुरुआत में रोजाना 20 हजार यात्रियों के अनुमान से तैयारियां कर रहा है।
सुभाष नगर स्टेशन तक पद्मनाभ नगर, अशोका गार्डन व संबंधित क्षेत्रों की पहुंच बनाने एफओबी तैयार हो रहा है। बीते शनिवार को गर्डर लॉन्च की गई। अब सुभाष स्टेशन से जिंसी और पास के क्षेत्रों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है।
