MP में शीतलहर का कहर, अगले 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंडी, इन शहरों में सबसे ज्यादा ठिठुरन

इंदौर में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही इंदौर में पारा लगातार गिर रहा है। रविवार को भी विनभर शीतलहर के हालात रहे। लोग जहां ठंड को मात देने चाय, केसर वाला दूध, गराडू व अन्य व्यंजनों का सेवन कर रहे तो वहीं बिजासन टेकरी पर गुनगुनी धूप में बैठकर महिलाएं कुल्फी का लुत्फ लेते देखी गई। मानो कह रही हों कि ठंड है तो क्या हुआ, कुछ ठंडा खाकर इसे मात दी जा सकती है।